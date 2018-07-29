Trabzonspor’un golcü oyuncusu Hugo Rodallega yeni sezonun başlaması ile farklı bir kimliğe bürünecek. Slovenya’da düzenlenen hazırlık kampında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Kolombiyalı santrafor 4 maçta 3 gol atarak yeni sezon öncesi Bordo Mavili taraftarlara umut saçtı.

Yeni sezonda farklı bir performans göstermesi beklenen Rodallega forma numarasını ve ismini değiştirme kararı aldı.

Trabzonspor’da 28 numaralı formayı giyen Hugo Rodallega 2004-05 yıllarında ilk kez milli takıma çağrıldığı zaman giydiği forma numarası olan 7 numarayı terletecek.

İsminde de değişikliğe giden Rodallega Kolombiya’daki lakabını kullanmaya karar verdi. Kolombiya’da herkesin “Huguito” şeklinde çağırdığı Rodallega yeni sezonda formasının arkasına lakabını yazdıracağı öğrenildi.

Hugo Rodallega kulüp takımlarında 9-11-20-23-28 numaraları formaları giyerken milli takımda 11 ve 7 numaralı formaları tercih etmişti.

Öte yandan Burak Yılmaz’ın yokluğunda Trabzonspor’u sırtlaması beklenen Rodallega’nın geçtiğimiz günlerde tüm alacakları ödenmiş ve yeni sezon öncesi kafası rahatlatılmıştı. (61saat)