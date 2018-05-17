ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası aldı. Konuyla ilgili Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı.

BOZDAĞ:"DAVA HUKUKİ DEĞİL SİYASİ"

Bozdağ, “Kurgu bir yargılama sonunda, ABD New York Güney Mahkemesi, Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı. Hakan Atilla'nın yargılandığı dava hukuki değildir, siyasidir. Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez." dedi.

"DAVA İŞBİRLİĞİN SOMUT İSPATI"

Bozdağ şöyle devam etti:

"Dava, Türkiye’de ve ABD’de FETÖ,CIA,FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD’nin himaye ettiği ve ABD’nin piyonu FETÖ’nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye’de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD’de sürdürülmesidir. Başka bir ülke Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz, ceza kesemez."

14 AYDIR HAPİSTE

Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi. Öte yandan Atilla'nın kalan 18 aylık cezası üzerinden de iyi halden dolayı ceza indirimi yapılması öngörülüyor.

ATİLLA'NIN AVUKATLARI KARARI TEMYİZ EDECEK

Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.” dedi. Yargıç Berman'ın federal hüküm verme ilkelerini takip etmediğini ve bunu takip etseydi kendi hesaplamalarına göre yaklaşık 10 yıl ceza öngörmesinin mümkün olacağını söyleyen Uzun, yargıcın diğer faktörleri de göz önüne alarak federal hüküm verme ilkelerinin altında bir ceza takdir ettiğini ifade etti. Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar “adil” olsa da temyize gideceklerini belirtti.







