Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sosyal medyadan 27 Mayıs darbesine ilişkin mesajını eleştirdi. Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına da cevap verdi. Bozdağ, "Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göre gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ şunları söyledi:

ADD'NİN MESAJI HAKKINDA

"Darbeyi yapanlar en büyük ihaneti Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Atatürk'ü istismar etmekten çekinmemişlerdir. Türk milleti darbeleri ve darbecileri tarihe gömmüştür. 60 sonrası darbeler başarılı oldu ama 15 Temmuz'da darbe hevesindekiler yenildi."

İNCE'NİN TRT AÇIKLAMALARI

Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın İnce'nin sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Daha önce ABC denen bir gazetenin haberinden bahsediyor. Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göre gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler. Hayatlarında bir tane iade dosyası görmemişlerdir. Avukatları da bir tane iade dosyası görmemiştir. Türkiye'den gönderilen evraklar üzerinden delil tartışması yapıyorlar. Başka ülkelerin iade taleplerinde bile daha güçlü deliller yoktur. ABD buna rağmen direniyor. Türkiye'nin talebini adli makama göndermesi lazım."