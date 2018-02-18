Hükümetten kimyasal silah iddiasına sert cevap!

Büşra Kamış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda katıldığı panelin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmeyi herkesin öğrenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye tehditlere veya baskılara boyun eğen bir ülke değildir.'' diye konuştu.Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, sorunların suni şeyler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Almanya ile ilişkilerde suni şeyler var bize göre. Suni şeyler. Bizden kaynaklanan sorunlar olmadı hiçbir zaman. Almanya'da seçim öncesi başlayan bir furya bizde referandum öncesi başlayan... Ama bunun tabii arkasında yıllardır artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı gibi akımların da etkisiyle, popülizmin etkisiyle böyle bir durum oldu. Epeydir belli bir zamandan bu yana özellikle Sigmar Gabriel ile oluşturduğumuz diyalog ortamı ve sorunları aşma konusunda ortaya koyduğumuz ortak irade sayesinde daha pozitif bir ortam var ama tamamen her şey bitmiş değil, her şeyden önce bu ön yargıların kalkması lazım.''Batı'da yaşanan Türkiye ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin tersine çevrilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ''Türkiye ile herkes nasıl yaklaşacağını, nasıl konuşacağını öğrenirse o zaman ilişkilerimiz daha sağlıklı zeminde gider. Bizim kimseye düşmanlığımız yok, kimseyle bir problemimiz de yok. Biz tam tersine birçok inisiyatifimizle sorunların çözülmesi için ara buluculuk yapan medeniyetler ittifakı ile şu artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün giderilmesi için dünya barışı için katkı sağlayan bir ülkeyiz biz.'' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı SANA haber ajansının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı yönündeki iddialarıyla ilgili de konuştu.Suriye'de Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddialarını "saçma sapan bir şey" olarak tanımlayan Çavuşoğlu, bazı basında yer alan iddiaların Münih'te ciddiye bile alınmadığını ve hiç gündeme bile gelmediğini vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:''Kimyasal saldırı diye bir şey yok. Burada hiç gündeme bile gelmedi. Basında yer aldı, saçma sapan bir şey. Biz kimyasal silaha da nükleer silaha da karşıyız. Kimyasal silahların önlenmesiyle ilgili kurumun başında da Büyükelçimiz Ahmet Üzümcü var. Ayrıca Suriye'de rejim tarafından kullanılan kimyasal silahlar ile ilgili toplanan delillerin bu işin merkezi olan Lahey'e ulaşması konusunda da uçak bile tahsis ediyoruz. Biz bu kadar kararlıyız. Hiç burada ciddi böyle bir şey gündeme gelmedi.''Çavuşoğlu Münih'te bugün sona erecek konferansta herkesin kendi düşüncesini söylediğini, Türkiye olarak da Suriye ve Ortadoğu konularında konuştuklarını belirtti.Katıldığı platformda kendisine Türkiye'nin operasyonları hakkında sorular geldiğini aktaran Çavuşoğlu, ''Gayet net şekilde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız olduğunu, terör örgütleriyle mücadele ettiğimizi, Suriye'nin geleceği için bunun önemli olduğunu, bunu yaparken de tüm bildirimler dahil uluslararası hukuka uygun davrandığımızı söylüyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, Suriye'de toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla Türkiye'nin savunduğunun altını çizerek, ''Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Irak'ın toprak bütünlüğünü de herkesten daha fazla savunduğumuzu referandumda tüm dünya gördü. Komşularımızın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, istikrarını, barışını, huzurunu destekliyoruz.'' dedi.Münih Güvenlik Konferansı'ndaki temasların Türkiye için son derece başarılı ve verimli geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:''Sayın Başbakanımızın buradaki konuşması, ikilili görüşmelerimiz, bizim bugünkü panele katılmamız, basın ile yaptığımız mülakat genel anlamda son derece başarılı geçti. Vermemiz gereken mesajları verdik. Yıllardır buraya katılıyoruz. Bölgenin huzuru ve istikrarı için yaptığımız katkıların da sadece göçmenlere ev sahibi olarak değil, yaptığımız müdahaleler ile Astana, Soçi ve Cenevre süreçleri ile diğer uygulamalarımızı herkesin gördüğünden memnun olduk. Herkes dediğim tabii bu işe olumlu bakanlardan bahsediyoruz.''Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Münih temaslarının ardından Ürdün'e hareket etti.