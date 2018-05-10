Hulu, Wattpad hikayesini dizi yapıyor

Elif Bayram

Zoe Aarsen’in wattpad’te yayınladığı üç milyona yakın okunan ve kitaba dönüştürülen Light As A Feather, Stiff as a Board hikayesi 10 bölümlük mini dizi olarak ekranlara gelecek.Yürütücü yapımcılığını Lee Fleming, Jordan Levin, Shelley Zimmerman, Joe Davola, Brett Bouttier Aron Levitz, Eric Lehrman, Tom Russo, Brian Sher ve Stella Bulochnikov gibi isimlerin üstlendiği Lee Fleming Jr.’ın imzasıyla uyarlanacak yapım; masumane bir oyunu oynadıktan sonra doğa üstü güçler tarafından ziyaret edilen beş genç kızın hikayesini ele alacak.Karakterler bir bir öldürülünce hayatta kalanlar başlarına neden böyle bir felaketin geldiğini araştırmaya başlayacaklar.