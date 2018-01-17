Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı



DUNFORD’A AFRİN UYARISI



HATADAN DÖNÜN



AFRİN’E GİRECEĞİZ



PENTAGON: TÜRKİYE’NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ

Serap Belovacıklı

ın açıklamasından Afrin operasyonuna hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye tank sevkiyatına başladı.Komandoların da gittiği bölgede artık Afrin’e giriş için talimat bekleniyor.Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.TSK’nın operasyon yapacağı YPG’li teröristlere kol kanat geren ABD Genelkurmay Başkanı Dunfort ile görüşen Hulusi Akar, Afrin uyarısında bulundu.Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı’na, “Terör örgütü YPG’nin operasyonel ortak adı altında desteklenmesi ve silahlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa zamanda dönün.” dedi.Türkiye’nin Afrin operasyonunda kararlı olduğunu bir kez daha yineleyen Hulusi Akar, YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunun açık olduğunu da hatırlattı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya’nın sert tepkisini çeken “Sınır Güvenliği Gücü” hakkında açıklama yapıldı.. Omurgasını YPG’nin oluşturduğu askeri yapı konusunda Pentagon, “Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve konuyu görüşüyoruz” ifadesi kullanıldı.