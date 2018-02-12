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Hulusi Akar ve dönemin kuvvet komutanları Genelkurmay Çatı davasında dinlenecek

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın arasında bulunduğu 11 kişi, 'tanık' olarak dinlenecek

12 Şubat 2018, Pazartesi 18:21
Hulusi Akar ve dönemin kuvvet komutanları Genelkurmay Çatı davasında dinlenecek
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davada, mahkemenin sanık avukatlarına dağıttığı müşteki-tanık olarak dinlenecekler listesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

Mahkemenin duruşma arasında aldığı kararda aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın tanık olarak dinleneceği ortaya çıktı.

TANIK OLARAK DİNLENECEKLER


Mahkeme, 19 Şubat günü yapılacak duruşmada Hulusi Akar, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile emekli Orgeneral İhsan Uyar’ın müşteki-tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Akar, Çolak, Uyar ve Güler, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından Genelkurmay Karargahı’nda derdest edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmüş, darbe girişiminin bastırılmasının ardından serbest kalmışlardı.

21 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli general Abidin Ünal ile Göksel Sevindik, Mikail Alıcı, Fikret Tayfur Erbilgin, Mehmet Özlü dinlenecek. 

Duruşmalar sırasında sanık avukatları özellikle Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal'ın tanık olarak dinlenmesini talep etmişlerdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) 


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