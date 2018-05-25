Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'da...

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar kuvvet komutanları ile birlikte Hatay’a gitti. Akar, buradaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Öte yandan Dışişleri Sözcüsü, çalışma grubu toplantısı için ABD'den bir heyetin Ankara'ya geldiğini söyledi. Sözcü Hami Aksoy, toplantının ana gündem maddesinin Münbiç olacağını belirtti. ABD'li heyetin Ankara'da olduğu saatlerde Orgeneral Akar'ın sınıra gitmesi ise dikkat çekti.



