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Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu

21 Ocak 2018, Pazar 21:17
Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili incelemelerde bulundu
Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

PERSONELİ KUTLADI VE BAŞARILAR DİLEDİ


Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan ’Meşru Müdafaa Hakkı’ ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu ifade etti.

Orgeneral Akar personeli harekat kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı ve başarılar diledi.

(Musa Erdoğan/İHA)


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