Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında, pek çok başka komutan gibi en yakınındaki personeli tarafından rehin alınmıştı. Bunların başında da yaveri eski Yarbay Levent Türkkan geliyordu. Ancak Orgeneral Akar'ı rehin alan yakınındaki tek personeli o değildi. Emir astsbuyları Serhat Pasha ile Şener Doğrugören de darbeciler arasındaydı. Genelkurmay karargahında o gece yaşananları ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinde de Akar'ın emir astsubayı Pasha'nın sivil giyimli halde ve baş rolde olduğu görülüyordu.

Orgeneral Akar'ın haklarında yakalama kararı çıkarılan iki eski emir astsubayı da firari durumda. Şimdi ortaya atılan bir iddiaya göre Akar'ın eski emir astsubaylarından biri ABD'ye sığındı. Bu bilgi Genelkurmay karargahına da ulaştı. Ancak sığınmacı emir astsubayının hangisi olduğu bilinmiyor.

'ABD'YE SIĞINDI' BİLGİSİ KARARGAHA ULAŞTI

İddiayı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde kaleme aldığı "Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?" başlıklı yazıda dile getirdi. Öztürk köşesinde konuyla ilgili şunları anlattı:

"Astsubay Şener Doğrugören gibi, emekli astsubay Serhat Pasha hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugüne kadar yakalanamadılar. Davanın firari sanıklarının bir yolunu bulup yurt dışına kaçtıkları tahmin ediliyordu. İşte o iki eski emir astsubayından birisinin ABD'ye sığındığı yolunda karargaha bilgi geldi. İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz darbe gecesinde yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD'ye götürdü. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmış henüz yeni bir bilgi yok. İki astsubaydan birisinin ABD'ye sığındığı, ancak hangisinin sığındığı konusunda Genelkurmay karargahında da net bir bilgi yok.

"KRİTİK BELGELER ELİNDE"

Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı gibi, emir astsubaylarının da FETÖ tarafından o kritik göreve yerleştirildiği anlaşılıyor. Bazı dinlemelerin bu kişiler tarafından yapıldığı, karargaha dinleme aygıtları yerleştirildiği de daha önce ifadelere yansımıştı. İşte, ABD'ye sığınanlardan birisinin, kendisini kurtarmak için ses kayıtları ve Genelkurmay'ın kritik bazı belgelerini de ABD'ye götürdüğü tahmin ediliyor."