Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!

Star TV
ekranlarında yayınlanan programında geçen hafta Mehmet Aslantuğ'
u konuk eden Hülya Avşar
'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.
"KİTAP OKUMAYA İHTİYACI VAR"
Fox TV
'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya
da Hülya Avşar
'ın bu sözlerine tepki gösteren isimlerdendi.
Hülya Avşar
biraz kitap okumaya ihtiyacı olduğunu belirten İsmail Küçükkaya
, "Hülya Avşar bazı konularda başarılı olabilir, popüler kalma konusunda hüneri de var. Mehmet Aslantuğ'un çok donanımlı ve bilgili olduğu belli oluyor.
"HÜLYA HANIM SAÇMALAMIŞ"
Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor. Bu konuda hiç okumamış. Hülya Hanım'ın kitap okuması lazım. Belki de kendisine buradan birkaç kitap seçip göndermek lazım' ifadelerini kullandı.
Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!
Çiğdem Saltık