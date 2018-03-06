Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!

"KİTAP OKUMAYA İHTİYACI VAR"

"HÜLYA HANIM SAÇMALAMIŞ"

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!

Çiğdem Saltık

ekranlarında yayınlanan programında geçen haftau konuk eden'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.'de sabah haberlerini sunanda'ın bu sözlerine tepki gösteren isimlerdendi.biraz kitap okumaya ihtiyacı olduğunu belirten, "Hülya Avşar bazı konularda başarılı olabilir, popüler kalma konusunda hüneri de var. Mehmet Aslantuğ'un çok donanımlı ve bilgili olduğu belli oluyor.Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor. Bu konuda hiç okumamış. Hülya Hanım'ın kitap okuması lazım. Belki de kendisine buradan birkaç kitap seçip göndermek lazım' ifadelerini kullandı.​​