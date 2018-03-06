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Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!

'Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm' diyen Hülya Avşar'ı sert sözlerle eleştiren Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, 'Hülya Hanım saçmalamış' dedi

06 Mart 2018, Salı 15:42
Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!
Star TV ekranlarında yayınlanan programında geçen hafta Mehmet Aslantuğ'u konuk eden Hülya Avşar'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

"KİTAP OKUMAYA İHTİYACI VAR"

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da Hülya Avşar'ın bu sözlerine tepki gösteren isimlerdendi.

Hülya Avşar biraz kitap okumaya ihtiyacı olduğunu belirten İsmail Küçükkaya, "Hülya Avşar bazı konularda başarılı olabilir, popüler kalma konusunda hüneri de var. Mehmet Aslantuğ'un çok donanımlı ve bilgili olduğu belli oluyor.



"HÜLYA HANIM SAÇMALAMIŞ"

Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor. Bu konuda hiç okumamış. Hülya Hanım'ın kitap okuması lazım. Belki de kendisine buradan birkaç kitap seçip göndermek lazım' ifadelerini kullandı.

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