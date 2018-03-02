Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ olacak. Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşulacağa benziyor. ARZUM ONAN NE DİYECEK? Tecrübeli oyuncuya Ben seni nasıl kaçırmışım. diyen Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın ne diyeceği merak konusu oldu. Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan... Mehmet Aslantuğ: Atatürk'e layık bir rol almadan bu hayata veda etmek istemem Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler! Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım