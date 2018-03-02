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Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Hülya Avşar, bu akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ'a pişmanlığını dile getirdi

02 Mart 2018, Cuma 15:42
Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım
Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ olacak. Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşulacağa benziyor.


ARZUM ONAN NE DİYECEK?


Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım." diyen Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.




Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan...

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