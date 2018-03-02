Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım



ARZUM ONAN NE DİYECEK?

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Elif Bayram

ekranlarında yayınlananbu akşamki konuğuolacak.arasında geçen konuşmalar çok konuşulacağa benziyor.Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım." diyen Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.