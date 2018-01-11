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Hülya Avşar'ın 32. bölüm konuğu Edis Görgülü

Star TV'deki 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Edis Görgülü 
 

11 Ocak 2018, Perşembe 20:36
Hülya Avşar'ın 32. bölüm konuğu Edis Görgülü
Edis Görgülü, bu hafta Hülya Avşar'ın Star TV'deki programına konuk olacak. Şarkıcı Edis Görgülü en son Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Sanem Oktar’dan olan kızı Berfin Erdoğan ile görüntülenmiş, çift flaşlar patlayınca büyük panik yaşamıştı.

Hülya Avşar bu haftaki konuğu Edis Görgülü ile samimi bir video paylaştı. Avşar'ın samimi görüntüleri dikkat çekti. 
 

"KENDİM İÇİN DEĞİL, SADECE SİZİN İÇİN SARILIYORUM"


Hülya Avşar paylaştığı videoda, "Sevgili genç kızlar gerçekten benim yerimde olmak istediğinizin farkındayım. Söyleyin ne istiyorsanız yapayım. Ne yapayım ona öpeyim mi sizin yerinize? Valla kusura bakmayın bu yakışıklı çocuk. Sizin yerinize sarılıyorum. Hiç inanın yani kendim için değil sadece sizin için sadece sizin..' dedi. Avşar'ın paylaşımı sonrası bu haftaki programı izleyicileri heyecanlandırdı.


RTÜK'TEN CEZA ALMIŞTI

Posta'nın en sevilen yazarlarından Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz Hülya Avşar'ın programına katılmıştı. Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” demişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.

Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırılmıştı.

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