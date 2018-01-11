Hülya Avşar'ın 32. bölüm konuğu Edis Görgülü

Edis Görgülü
, bu hafta Hülya Avşar'
ın Star TV'deki programına konuk olacak. Şarkıcı Edis Görgülü
en son Yılmaz Erdoğan
’ın eski eşi Sanem Oktar
’dan olan kızı Berfin Erdoğan
ile görüntülenmiş, çift flaşlar patlayınca büyük panik yaşamıştı.
Hülya Avşar bu haftaki konuğu Edis Görgülü
ile samimi bir video paylaştı. Avşar'ın samimi görüntüleri dikkat çekti.
"KENDİM İÇİN DEĞİL, SADECE SİZİN İÇİN SARILIYORUM"
Hülya Avşar
paylaştığı videoda, "Sevgili genç kızlar gerçekten benim yerimde olmak istediğinizin farkındayım. Söyleyin ne istiyorsanız yapayım. Ne yapayım ona öpeyim mi sizin yerinize? Valla kusura bakmayın bu yakışıklı çocuk. Sizin yerinize sarılıyorum. Hiç inanın yani kendim için değil sadece sizin için sadece sizin..' dedi. Avşar'ın paylaşımı sonrası bu haftaki programı izleyicileri heyecanlandırdı.
RTÜK'TEN CEZA ALMIŞTI
Posta'nın en sevilen yazarlarından Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz Hülya Avşar'ın programına katılmıştı. Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” demişti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.
Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırılmıştı.
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Gizem Yetil