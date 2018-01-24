Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener

"DÜNYAYA AÇILIYORUM"

(Hande Yener bir yıl önce manken Ümit Cem Şenol ile nişanlanmıştı. Çift bu yaz evlenecek.)

Çiğdem Saltık

’i nasıl keşfettiğini ilk kez bu kadar detaylı anlatırken, Hande Yener de keşfedilme şarkısıni canlı canlı söyledi.in elektronik müziğe geçişteki 'R' şarkısını 'zevksizlik' olarak yorumlayana popçu cevap verdi. Yeni nesile yetişebilmek için elektronik müzik yaptığını itiraf eden Hande Yener, değişiklikle her dönemi yakalamak istediğini söyledi.Avrupa'da ve Amerika'da albüm çıkaracağını söyleyen, yurt dışına açılma çalışmalarını ilk kez anlattı.Hande Yener, yurtdışında türk sanatçıların başarılı olmamasını dini sebepler olarak gördüğünü dile getirdi., sevgilisiile evlendikten sonra çocuk da yapacağını ama her şeyi yurt dışı açılımından sonraya bıraktığını itiraf etti.