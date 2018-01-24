Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener

Hülya Avşar
, Hande Yener
’i nasıl keşfettiğini ilk kez bu kadar detaylı anlatırken, Hande Yener de keşfedilme şarkısı 'Yalnızlık Senfonisi'
ni canlı canlı söyledi.
Hande Yener'
in elektronik müziğe geçişteki 'Romeo
' şarkısını 'zevksizlik' olarak yorumlayan Hülya Avşar'
a popçu cevap verdi. Yeni nesile yetişebilmek için elektronik müzik yaptığını itiraf eden Hande Yener, değişiklikle her dönemi yakalamak istediğini söyledi.
"DÜNYAYA AÇILIYORUM"
Avrupa'da ve Amerika'da albüm çıkaracağını söyleyen Hande Yener
, yurt dışına açılma çalışmalarını ilk kez anlattı.
Hande Yener, yurtdışında türk sanatçıların başarılı olmamasını dini sebepler olarak gördüğünü dile getirdi.
Hande Yener
, sevgilisi Ümit Cem Şenol
ile evlendikten sonra çocuk da yapacağını ama her şeyi yurt dışı açılımından sonraya bıraktığını itiraf etti.
(Hande Yener bir yıl önce manken Ümit Cem Şenol ile nişanlanmıştı. Çift bu yaz evlenecek.)
Çiğdem Saltık