Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Hülya Avşar'ın filmi Selfi'ye ikinci darbe!

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Selfi' filmi, Hülya Avşar'ın yüzünü güldürmedi. Otobiyografik film, gişede yaşadığı hüsranın ardından şimdi de salon sayısıyla çakıldı

06 Mayıs 2018, Pazar 16:23
Hülya Avşar'ın filmi Selfi'ye ikinci darbe!
PAZAR POSTASI

Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti. Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurdu. 'Selfi' şu an sadece 4 sinemada oynuyor. Bu arada İstinyePark'ta bir filmi izlemenin bedeli 27.5 lirayken, 'Selfi' 10 liraya seyrediliyor. 

MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Hülya Avşar'ın 10 günlük gişesi ise 2 bin 440 kişide kaldı. Hasılat 24 bin 900 lira.

Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.

'Selfi' önümüzdeki günlerde bir televizyon kanalında gösterilecek.



Hülya Avşar filmin afişi için çıplak poz vermişti.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kaderin böylesi

Kaderin böylesi
Deniz Seki koğuş arkadaşlarını unutmadı

Deniz Seki koğuş arkadaşlarını unutmadı
Aleyna Tilki'den büyük ayıp

Aleyna Tilki'den büyük ayıp
Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle

Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle
Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı

Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı
Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum
Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!

Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!
Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi

Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi
Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrai

Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrai

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...
Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’ın düğününde giyeceği gelinlik belli oldu

Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’ın düğününde giyeceği gelinlik belli oldu