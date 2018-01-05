Hülya Avşar'ın kızı Zehra bu defa kesin kararlı

''BİR DAHA GİTMEM!''

Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu'na izin çıktı

Zehra Çilingiroğlu tedbirini önceden aldı

Zehra Çilingiroğlu bir sigarayı söndürüp diğerini yaktı

Çiğdem Saltık

'nda arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirenmekandan tek başına ayrıldı.Dışarıda kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını da yanıtlayan, soğuk hava yüzünden sohbeti kısa kesmek zorunda kaldı.Muhabirler, geçen yıl eğitim için gittiği'daki okuluna uyum sağlayamadığı için geri dönen'na ''Tekrar yurtdışına gider misiniz?'' diye sordu.Zehra Çilingiroğlu soruya kesin bir dille yanıt verdi ve ''Bir daha gitmem!'' dedi.