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Hülya Avşar'ın kızı Zehra bu defa kesin kararlı

​Hülya Avşar 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu'ndan olan ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan kızı Zehra, geçen akşam arkadaşlarıyla birlikte Yeniköy'deydi

05 Ocak 2018, Cuma 10:02
Hülya Avşar'ın kızı Zehra bu defa kesin kararlı
Arnavutköy Balıkçısı'nda arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Zehra Çilingiroğlu mekandan tek başına ayrıldı.

Dışarıda kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Zehra Çilingiroğlu, soğuk hava yüzünden sohbeti kısa kesmek zorunda kaldı.

''BİR DAHA GİTMEM!''

Muhabirler, geçen yıl eğitim için gittiği Londra'daki okuluna uyum sağlayamadığı için geri dönen Zehra Çilingiroğlu'na ''Tekrar yurtdışına gider misiniz?'' diye sordu.

Zehra Çilingiroğlu soruya kesin bir dille yanıt verdi ve ''Bir daha gitmem!'' dedi.

Küçük bir not: Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki eğitimini yarım bırakıp, iç mimarlık okumak üzere geçen yaz Türkiye'ye dönüş yapmıştı.



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