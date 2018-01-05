Hülya Avşar'ın kızı Zehra bu defa kesin kararlı

Arnavutköy Balıkçısı
'nda arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Zehra Çilingiroğlu
mekandan tek başına ayrıldı.
Dışarıda kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Zehra Çilingiroğlu
, soğuk hava yüzünden sohbeti kısa kesmek zorunda kaldı.
''BİR DAHA GİTMEM!''
Muhabirler, geçen yıl eğitim için gittiği Londra
'daki okuluna uyum sağlayamadığı için geri dönen Zehra Çilingiroğlu
'na ''Tekrar yurtdışına gider misiniz?'' diye sordu.
Zehra Çilingiroğlu soruya kesin bir dille yanıt verdi ve ''Bir daha gitmem!'' dedi.
Küçük bir not: Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki eğitimini yarım bırakıp, iç mimarlık okumak üzere geçen yaz Türkiye'ye dönüş yapmıştı.
Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu'na izin çıktı
Zehra Çilingiroğlu tedbirini önceden aldı
Zehra Çilingiroğlu bir sigarayı söndürüp diğerini yaktı
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