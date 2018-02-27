Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi

Pek çok ünlü ismin tepki ve eleştirilere aldırmadan gerçek kürk giydiğini açıkladığı ülkemizde hemen her gün yeni bir ismin kürklü görüntüleri ortaya çıkıyor.
Bülent Ersoy’un
yeniden kürk giymeye başladığı açıklaması sıcaklığını korurken, şimdi de Hülya Avşar’ın yaklaşık sekiz yıl önce verdiği bir röportaj sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
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O dönem reklam yüzü olduğu bir bankanın basın davetinde konuşan Hülya Avşar,
sohbete başlamadan önce üzerindeki kürkü çıkarmak istediğini söylerken kendisine yapılan yorumlar üzerine omzuna aldığı kürkü kameralara sallayarak “Evet gerçek”
diyor.
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Sekiz yıl önce çekilmiş bu videonun Hülya Avşar’ın ‘Selfie’
filminde sona gelindiği bir dönemde ortaya çıkması da dikkat çekti.
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