Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi

Bülent Ersoy'un jüri koltuğuna oturduğu Popstar 2018 yarışması seçmelerinde yaptığı kürk açıklaması sonrasında, gözler yeniden kürk giyen ünlülere çevrildi. Hülya Avşar'ın sosyal medyada dönen kürk videosu ise çok sayıda yorum aldı

27 Şubat 2018, Salı 15:22
Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi
Pek çok ünlü ismin tepki ve eleştirilere aldırmadan gerçek kürk giydiğini açıkladığı ülkemizde hemen her gün yeni bir ismin kürklü görüntüleri ortaya çıkıyor. 

Bülent Ersoy’un yeniden kürk giymeye başladığı açıklaması sıcaklığını korurken, şimdi de Hülya Avşar’ın yaklaşık sekiz yıl önce verdiği bir röportaj sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 




Bülent Ersoy: Ne yapayım ciğerlerim üşüyorBülent Ersoy: Ne yapayım ciğerlerim üşüyor

O dönem reklam yüzü olduğu bir bankanın basın davetinde konuşan Hülya Avşar, sohbete başlamadan önce üzerindeki kürkü çıkarmak istediğini söylerken kendisine yapılan yorumlar üzerine omzuna aldığı kürkü kameralara sallayarak “Evet gerçek” diyor.


FİLMİNİN BİTMESİNE AZ KALMIŞTI Kİ BU VİDEO ORTAYA ÇIKTI


Sekiz yıl önce çekilmiş bu videonun Hülya Avşar’ın ‘Selfie’ filminde sona gelindiği bir dönemde ortaya çıkması da dikkat çekti.


Hülya Avşar Enes Batur'u teselli ettiHülya Avşar Enes Batur'u teselli etti
Belçim Bilgin Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oluyor! Belçim Bilgin kimdir?Belçim Bilgin Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oluyor! Belçim Bilgin kimdir?
Star TV Bir Hülya Avşar Sohbeti Muazzez Abacı (37. yeni bölüm)Star TV Bir Hülya Avşar Sohbeti Muazzez Abacı (37. yeni bölüm)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti

Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti
Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?

Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?
Demet Özdemir 25 oldu

Demet Özdemir 25 oldu

Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı
Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor iddiası

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor iddiası
Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!

Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!
Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda

Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda
Ferdi Merter’in kalça kemiği kırıldı

Ferdi Merter’in kalça kemiği kırıldı