Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi

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Elif Bayram

Pek çok ünlü ismin tepki ve eleştirilere aldırmadan gerçek kürk giydiğini açıkladığı ülkemizde hemen her gün yeni bir ismin kürklü görüntüleri ortaya çıkıyor.yeniden kürk giymeye başladığı açıklaması sıcaklığını korurken, şimdi de Hülya Avşar’ın yaklaşık sekiz yıl önce verdiği bir röportaj sosyal medyada konuşulmaya başlandı.O dönem reklam yüzü olduğu bir bankanın basın davetinde konuşansohbete başlamadan önce üzerindeki kürkü çıkarmak istediğini söylerken kendisine yapılan yorumlar üzerine omzuna aldığı kürkü kameralara sallayarak “diyor.Sekiz yıl önce çekilmiş bu videonunfilminde sona gelindiği bir dönemde ortaya çıkması da dikkat çekti.