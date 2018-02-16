Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım vardı







NE OLMUŞTU?



KAZA YAPTI







İdil Janet Demiray

yıllar sonrave’a dair şu itirafta bulundu: “İzmir Fuarı’nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can’ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can’ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti.”Sibel Can o dönem rahmetli’ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu’nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar’a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan’ı aradı ve “Sibel’i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam” dedi. Sibel Can ilk uçakla İzmir’in yolunu tuttu., Hülya Avşar’ın programından çıktıktan sonra aracına bindi ve şoförüne, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçelim” dedi. Ancak şoförü trafik yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gitmek istedi. Araç yolda kaza yaptı. Muazzez Abacı’nın durumu iyi.