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Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım vardı

Hülya Avşar, Star TV’deki programında Muazzez Abacı’yı ağırladı. Ama en bomba açıklamaları kendisi yaptı

Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım vardı
Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can’a dair şu itirafta bulundu: “İzmir Fuarı’nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can’ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can’ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti.




NE OLMUŞTU?


Sibel Can o dönem rahmetli Fahrettin Aslan’ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu’nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar’a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan’ı aradı ve “Sibel’i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam” dedi. Sibel Can ilk uçakla İzmir’in yolunu tuttu.


KAZA YAPTI



Muazzez Abacı, Hülya Avşar’ın programından çıktıktan sonra aracına bindi ve şoförüne, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçelim” dedi. Ancak şoförü trafik yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gitmek istedi. Araç yolda kaza yaptı. Muazzez Abacı’nın durumu iyi.


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