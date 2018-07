Amerika'da başlayan ve kısa sürede sosyal medyada yayılan 'DoTheShiggy' akımı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil yapan Hülya Avşar'ın başını belaya soktu.

'DoTheShiggy' hashtag'i ile video paylaşmak için hareket halindeki araçtan inip yolda dans eden Avşar, görüntüleri Instagram'a yükledi ancak başı derde girdi.

Yolda dans etmeye başlayan Hülya Avşar'ın kapısı açık kalan arabası kendi kendine hareket etti. Avşar, dansı unutup otomobilinin peşinden koşmaya başladı.





Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Avşar kızının bu yaptığının trafiği tehlikeye sokma ihtimaline karşı inceleme yapılması talimatını verdi.





Avşar kızına, 'Do the Shiggy' akımına ayak uydurma merakı yüzünden trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 TL para cezası kesilip kesilmeyeceği bu incelemenin ardından netlik kazanacak.

DO THE SHIGGY NEDİR?

Instagram yıldızı Shiggy, Drake'in yeni şarkısı In My Feelings ile dans ettiği görüntülerini #DoTheShiggy hashtag'i ile paylaşarak yeni bir akım başlatmıştı. Akımın bir diğer adı da #InMyFeelings challenge.