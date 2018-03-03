Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt gecikmedi

Ayşen Gruda: 8500 flörtüm oldu benim, bırakın herkes rahat rahat flört etsin



'HÜLYA HANIM HÜLYALARDAN BİR AN EVVEL UYANSIN'

'HERKES HERKES HAKKINDA FİKRİNİ SÖYLEYEBİLMELİ'

Selim Soydan: Hülya'yı kızımdan daha çok seviyorum

Hülya Koçyiğit: Oyuncularımız çok iyi, eksiğimiz yok fazlamız var

Elif Bayram

tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Organizasyonda bu yıl ilk kez bir sanatçı da ödül aldı.örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu. Sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum.”''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştirmiş, ''Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' demişti.açıklamaları hatırlatılınca ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Oyuncu, Ayşe Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.