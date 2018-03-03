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Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt gecikmedi

Hülya Koçyiğit, ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi

03 Mart 2018, Cumartesi 10:37
Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt gecikmedi
Üsküdar  Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Organizasyonda bu yıl ilk kez bir sanatçı da ödül aldı.

Hülya Koçyiğit’e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu. Sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum.” 

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'HÜLYA HANIM HÜLYALARDAN BİR AN EVVEL UYANSIN'


Ayşen Gruda, Hülya Koçyiğit'in ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştirmiş, ''Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' demişti.

 

'HERKES HERKES HAKKINDA FİKRİNİ SÖYLEYEBİLMELİ'


Hülya Koçyiğit'e Ayşe Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Oyuncu, Ayşe Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.


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