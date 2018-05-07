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Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş, Alman futbolcu Aaron Hunt'la menajeri aracılığıyla temaslara başladı. Hamburg'un küme düşme potasında olması sebebiyle ayrılmak isteyen 31 yaşındaki 10 numaranın, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda takımın son 2 sezondur gündeminde yer alan Aaron Hunt’ı tekrar hedefleri arasına ekledi. Almanya Bundesliga ekibi Hamburg’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki 10 numarayla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Beşiktaş Yönetimi’nin, olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.

Orta sahanın ortasına ek olarak sol ve sağ kanat hatlarında da görev yapabilen Alman oyuncunun, Hamburg’un küme düşme potasında olması sebebiyle ayrılığa karar verdiği ve kariyerine Kara Kartal’da sıcak baktığı bildirildi.
 

4 KUPASI VAR


Hamburg formasıyla bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Aaron Hunt, rakip fileleri 2 kez sarsıp iki de asist yapmıştı. Kariyerinde 2 Almanya Kupası şampiyonluğu, bir Almanya Ligi Kupası şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Hunt, 3 sezon önce Hamburg’a Wolfsburg’tan 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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