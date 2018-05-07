Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık

4 KUPASI VAR

Erdinç Şahin

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda takımın son 2 sezondur gündeminde yer alan’ı tekrar hedefleri arasına ekledi. Almanya Bundesliga ekibi’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki 10 numarayla menaceri aracılığıyla ilk teması kuranYönetimi’nin, olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.Orta sahanın ortasına ek olarak sol ve sağ kanat hatlarında da görev yapabilen Alman oyuncunun, Hamburg’un küme düşme potasında olması sebebiyle ayrılığa karar verdiği ve kariyerine Kara Kartal’da sıcak baktığı bildirildi.Hamburg formasıyla bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Aaron Hunt, rakip fileleri 2 kez sarsıp iki de asist yapmıştı. Kariyerinde 2 Almanya Kupası şampiyonluğu, bir Almanya Ligi Kupası şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Hunt, 3 sezon önce Hamburg’a Wolfsburg’tan 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.