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Hurda araç indirimi geliyor

16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında ÖTV indirimi geliyor

Hurda araç indirimi geliyor
Yeni vergi düzenlemeleri içeren Torba Yasa Meclis'e geldi. 

Buna göre 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor. Hurda Araç Teşviği ile ilgili düzenleme geçen yıl da gündeme gelmiş ve düzenlemenin detaylarını görüşmek için sektör temsilcileri Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ankara’da bir toplantı yapmıştı.

Toplantıda 20 yaşa kadar araçların hurdaya çıkarılması öngörülmüştü. Meclis'e gönderilen Torba Yasa'ya göre ise yaş sınırı daha da düşürüldü ve 16'ya çekildi.


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