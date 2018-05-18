Hurda teşvikine 10 bin lira sınırı

Tescili silinerek hurdaya çıkarılan veya belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçların teslimi sonrası alınacak aynı cins ve tip aracın terkin edilecek ÖTV tutarı en çok 10 bin TL olacak.

10 BİN LİRA SINIRI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, yeni aracın ÖTV matrahı; 46 bin TL'yi aşmayanları için 10 bin TL, bu tutarı aşıp 80 bin TL'yi aşmayanlar için 8 bin TL, 80 bin TL'yi de aşanlar için 3 bin TL terkin edilecek.

Karar hükmü, 23 Mart'tan itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bugün itibarıyla iktisap edilecek araçlara uygulanacak. Kararla ayrıca konutlarda KDV oranını yüzde 8 ve yüzde 1'e düşüren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 3. maddesi kapsamına, "bina veya bağımsız bölüm şeklinde iş yerleri" de eklendi.