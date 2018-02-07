Hurdada 10 bin TL indirimi duyan araç aramaya başladı

31 ARALIK 2019'A KADAR UYGULANACAK



10 BİN TL + 1800 TL KDV İNDİRİMİ



İKİ SEÇENEK VAR: YA HURDA YA DA İHRAÇ

İL ÖZEL İDARESİ ÜCRETSİZ, MKE KİLO BAŞINA ÜCRET İLE ALIYOR



SAHTE BEYANDA BULUNANA 2 YILA KADAR HAPİS!



50 MİLYAR LİRALIK PAZAR

MARKALAR DA HAREKETE GEÇİYOR



EN DÜŞÜK ARAÇ 40 BİN TL’YE GELECEK

SAHİBİNDEN 6 BİN TL’YE HURDA ARAÇ



YÜZDE 81 ARTTI

Adem Özdoğan

Maliye Bakanlığı model yılı ilerlemiş ve yıpranmış araçların ihraç edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi için uyguladığı hurda indirimini yeniden başlatıyor. Trafikteki 16 yaş ve üzerindeki 6 milyon aracı ilgilendiren düzenleme Meclis'e sevk edildi. 2002 model ve altı araçları ilgilendiren düzenleme kapsamında aracını hurdaya ayıran araç sahiplerine yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlanacak.İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla hayata geçirilecek düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra uygulanmaya başlayacak. 16 yaş ve üzeri aracı olan vatandaşlar 10 bin TL’lik indirimden 31 Aralık 2019 tarihine kadar yararlanabilecek. Uygulamanın gündeme gelmesi ile birlikte 2002 model ve altı araçlara olan ilgii de arttı. Sıfır araçta 10 bin TL’lik fiyat avantajından yararlanmak isteyenler oto sanayi siteleri ile galerilerin kapılarını aşındırmaya başladı. Hurda araç tarafında ise fiyatlar 3 bin TL’den başlayıp 6-7 bin TL’ye kadar çıkıyor.Düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte 31.12.2019 tarihine kadar 16 yaş ve üstü aracının kayıt ve tescili sildirenlerin yeni araç alımlarındaki ÖTV oranlarında 10 bin TL’ye kadar indirim yapılacak. Bu oran sıfır araç alımında uygulanan yüzde 18’lik KDV’den de istisna tutulacağı için indirim tutarı 11 bin 800 TL’ye kadar çıkacak.ÖTV indirimi kapsamında ekonomi yönetimi söz konusu araç sahiplerine iki seçenek sunuyor. 16 ve üstü yaştaki araçların sahipleri ya araçlarını bir daha kullanmamak üzere hurdaya ayıracak ya da kendisi veya ihracatçılar vasıtası ile aracını başka bir ülkeye satacak.Model yılı 2002 ve daha eski olan araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırmak için bedelsiz olarak İl özel idarelerine teslim edebilecek. Bakanlar Kurulu’ndan karar çıkması halinde ise Makine Kimya Endüstrisi tarafından söz konusu araçlar belli bir bedel karşılığında satın alınacak. MKE hurda araç alımında kilo başına ödeme yapıyor. Kilo başına ödenen ücretler aracın model ve yılına göre değişirken ortalama 0,80 çarpan ile 2 tonluk bir araçta 1600 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. MKE’nin Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’de müdürlükleri bulunuyor.Araçlarını hurdaya ayıranlar ya da ihraç ettirenler aldıkları belge ile trafik tescil kuruluşlarına başvuruda bulunarak yapılan sorgulamaların ardından araçlarının tescil kayıtlarını sildirecek. Hurdaya ayırma veya ihracat işlemi tamamlandıktan sonra aracın varlığının tespiti halinde araç sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesine dayanılarak yalan beyanda bulunmaktan işlem yapılacak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecek.16 yaş ve üstü araçlar için getirilen ÖTV indirimini yorumlayan otomotiv sektörü temsilcileri uygulamanın etkinliğinin arttırılabilmesi için ikinci el otomobil ihracına dikkat çekiyor. Özellikle Afrika başta olmak üzere gelişmemiş ülkelere yönelik bu ihracın yapılabileceğine vurgu yapan sektör temsilcileri böyle bir pazarın oluşturulması halinde ihracat rakamlarında da artış olacağını kaydediyor. 16 yaş ve üstü 6 milyon aracın ihracı halinde kaba bir hesap ile araç başına ortalama 3 bin dolar ödenmesi halinde Türkiye’ye 50 milyar TL’den daha fazla para getireceği öngörülüyor.ÖTV indirimi ile sıfır otomotiv piyasası da hareketlenecek. Geçtiğimiz yılı yüzde 2,8 düşüş ile 956 bin adet araç satışı ile kapatan otomotiv sektörü düzenlemenin duyurulması ile kampanya hazırlıklarına da başlayarak 2018’de 1 milyonun üzerine çıkarak satış rekoru kırmayı hedefliyor. Eski aracını terk edip yenisi için arayışa geçecek tüketicileri kendine çekmek için harekete geçen markalar ek indirim, düşük faizli kredi, balon ödeme, MTV ve KDV karşılama gibi çok yönlü kampanyalar sunacak.11 bin 800 TL ÖTV+KDV indirimi ile birlikte sıfır otomobile geçecek olan eski araç sahipleri 51 bin 700 TL’lik rakamı ile piyasadaki en düşük rakamla satılan araç olarak bilinen DACIA’nın Sandero modelini 40 bin TL gibi bir rakama, 56 bin TL’den başlayan Fıat Linea’yı 44 bin TL’ye, 61 bin 500 TL’ye satılan Hyundai İ10’nu 50 bin TL’ye, 65 bin TL’lik satışı ile Renault’un Symbol’u ise 53 bin TL’ye alabilecek.Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 16 yaş ve üstü araçlar için gündeme getirdiği 10 bin TL’lik ÖTV indirimi haberi sonrası kıyıda köşede atıl durumda olan araçlar da kıymete bindi. ÖTV indiriminin açıklanması ile birlikte indirimden faydalanmak isteyenler galericiler ile oto sanayilerdeki tamircilerin kapılarını çalmaya başladı. Hurda araç teşviki internet üzerinden ikinci el otomobil satışı yapan siteleri de hareketlendirdi. Söz konusu sitelerde indirimin gündeme gelmesi ile birlikte 7 bin TL’ye kadar varan fiyatlar ile hurda araç satışı ilanları çıkılmaya başlandı.Öte yandan hurda araçlara yönelik ilgi internet sitelerindeki aramalara da yansıdı. Bir ilan sitesi tarafından yayınlanan verilere göre tasarının Meclis'e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla "hurda" aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttı.