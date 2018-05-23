Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu görev dağılımı yaptı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İcra Kurulu görev dağılımı şöyle belirlendi:

İcra Kurulu Başkanı: Mehmet Soysal,

İcra Kurulu Üyesi / Genel Yayın Yönetmeni: Abdulvahap Munyar,

İcra Kurulu Üyesi / Reklam Direktörü: Zeynep Tandoğan,

İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Direktörü: Tuba Köseoğlu Okçu,

İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri Direktörü: Cenk Okan Özpay