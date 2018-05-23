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Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu görev dağılımı yaptı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İcra Kurulu'nun görev dağılımı yapıldı.

23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:36 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:44
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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İcra Kurulu görev dağılımı şöyle belirlendi:

İcra Kurulu Başkanı: Mehmet Soysal,

İcra Kurulu Üyesi / Genel Yayın Yönetmeni: Abdulvahap Munyar,

İcra Kurulu Üyesi / Reklam Direktörü: Zeynep Tandoğan,

İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Direktörü: Tuba Köseoğlu Okçu,

İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri Direktörü: Cenk Okan Özpay

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