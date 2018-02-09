Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu

ÇAPKIN: BİZDEN VATAN HAİNİ ÇIKMAZ'

ATTIĞI TWEET ÇOK KONUŞULMUŞTU





'GEZİ’DE ATTIĞIM TWEETLER BARIŞÇIL GÖSTERİDE BULUNANLARA YÖNELİKTİ'







HÜSEYİN AVNİ MUTLU KİMDİR?





HÜSEYİN ÇAPKIN KİMDİR?

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a tahliye talebi!

Mine Bozkurt

Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Mutlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu'ya yurt dışına çıkış yasağı koydu.Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca Mutlu ve Çapkın'ın diğer bütün suçlardan beraatine karar verildi.Kararın ardından dışarı çıkan Hüseyin Çapkın; "Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu." dedi.Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Gezi Olayları sırasında attığı tweet çok konuşulmuştu. İşte Mutlu'nun attığı o tweet:Gençler,Gezi parkında kuş sesleri,ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış doğru mu?Aranızda olmak isterdim.Gezi döneminde attığı tweetlerin iddianamede aleyhine delil olarak gösterildiğini belirten Mutlu, “Attığım tweetler Kamu Denetçiliği tarafından rapor haline getirildi. Raporda benim mesajlarımın barış içinde hareket eden gruplara yönelik olduğu ifade ediliyor. Benim tweetlerim şiddet gösterenlere yönelik atılmış tweetler değildir.Bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Barış yanlısı ile teröristleri ve şiddet yanlısını ayırmak zorundasınız. Gezi sürecinde attığım tweetlerin muhattabı galeyana gelenleri bu tuzaktan çekip alabilmektir. 9 Haziran’da attığım tweetlerin hangi kitleyi hedef aldığı iyi değerlendirilmesi gerekir. Ben halkı uyaran valiyim. Tweetlerim ortada hiçbirini silmedim. Kamu Denetçiliği Ombudsmanı hazırladığı raporunda beni çalışmalarımdan ötürü övüyor” demişti.Hüseyin Avni Mutlu 1956 tarihinde Rize'nin Fındıklı ilçesi doğmuştur. İlkokul eğitimini İstanbul, Fatih'de Ali Kuşçu ilkokulunda tamamlamıştır. Babasının görevi dolayısıyla Bostancı'ya taşınmışlardır. Babası madencidir.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1985 yılında Kocaeli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.Bolu’nun Gerede ve Çorum’un Kargı İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunduktan sonra, 1988 yılında Bursa ili, Büyükorhan İlçesine İlçenin ilk Kaymakamı olarak atandı. 1991-1992 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde 1 yıl süreyle İngilizce eğitimi gördü. 1992-1994 yıllarında Şırnak’ın Silopi İlçesinde Kaymakamlık, 1994-1997 yıllarında Şırnak Vali Yardımcılığı, 1997-2002 yıllarında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüttü. Daha sonra 1 yıl süreyle Çanakkale Vali Yardımcılığı yaptı.2003-2005 yılları arasında İstanbul’un Bağcılarilçesi Kaymakamlığını yürüttü. 2005-2007 yılları arasında 2 yıl süre ile Siirt Valiliği , 2007-2010 yılları arasında 3 yıl süre ile Diyarbakır Valiliği yapan Hüseyin Avni Mutlu 11 Mayıs 2010 tarih ve 2010/407 sayılı kararname ile İstanbul Valiliğine atanmış olup, 31 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onur Üyesidir. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Merkez valisi olmuştur. 15 Temmuz demokrasiye darbe girişimi gecesi yaşanan olayların ardından görevden uzaklaştırılan 246 mülki idare amirinin içerisinde yer alan isimler arasında Hüseyin Avni Mutlu da bulunmaktadır.1951 senesinde dünyaya gelen Hüseyin Çapkın aslen İzmirlidir. Eski Emniyet Müdürü olanTürk bürokrattır.1965 senesinde Polis Koleji'ne girmiş ve 1971 senesinde Polis Akademisi'nden Komiser yardımcısı olarak mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlamış. Ardından değişik rütbelerde 1975-1984 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.1984 yılında Yozgat İl Emniyet Müdürü oldu, daha sonra Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yapmıştır. 1988-1991 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, 1991 yılında Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi ve 1992'ye dek bu görevini sürdürmüştür. 1992-1993 yılları arasında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon uzmanı olarak çalışmış, daha sonra sırasıyla Gaziantep, Manisa, Adana ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ortak kararname ile Celalettin Cerrah'ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış ve 17 Aralık 2013 tarihinde görevden alınmıştır.FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve tahliye olan Hüseyin Çapkın evli ve iki çocuk babasıdır.