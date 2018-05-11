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Hüseyin Aydın yeniden Türkiye Bankalar Birliği Başkanı seçildi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

Hüseyin Aydın yeniden Türkiye Bankalar Birliği Başkanı seçildi
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın seçildi.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Bankalar Birliği’nin, 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 11 Mayıs 2018 tarihinde yapmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü’nün 15. ve 16. Maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."


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