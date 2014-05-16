İşte AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in konuşmasından satırbaşları:



"Madende kayıt dışı işçi yoktur. Böyle bir acı üzerine, siyasi şov yapma hakkı yoktur. Somalılar vakur bir tavır sergiledi.



PROTESTO MANGASI



Protesto mangası olarak beslenen kişiler, kendi insanlarını kanatmaktan öteye gidemiyorlar.Yangından sağ çıkaracağız ona bakalım. Sonra bu yangını kimin çıkardığına bakacağız. Madencilik ve kimya sektörü en yüksek risk sahibi işlerdir.

Orada taşkınlık yapanlara bakınr. 100'ündden 99'u, oradaki insanların yakını değil. Sendikaları konuşalım.Eceliyle vefat edenin evinde bile bazen 1 ay yas ilan edilir. Her hadiseden bir kavga çıkarmak neye yarar.

TOMA'ya yapacağınız yatırımı Soma'ya yapın diye kafiye mi olur? Orantısız güç varsa bunu eleştiririz. Soma'ya giden başbakanın aracı pert edildi.

Bu meseleyi vandalizm meselesi haline getirmek hangi kitapta yazar.

Başbakan oraya gitti, tokatladı diye yazacaksınız. Bu musubeti, birileri mutluluk vesilesi yapmasın. Bu ölü soyucu zihniyetidir.



SORU - CEVAP



Gazeteci: Mevzuatta yaşam odalarının olmadığı çıktı ortaya. Bu yasal zorunluluk değil miydi?

Çelik: İş sağlığı yasasının getirdiği yönetmelik var. İş veren açısından yapılması gereken ama yapılmayan varsa bunun faturası ödetilir. Keşke Soma'da iş verenin verdiği basın toplantısında teker teker sorular alınsaydı. Ortaya çıkan şu. Yangın trafodan değilmiş.

Gazeteci: Müşavir Yusuf Yerkel'in vatandaşı yerde dövme görüntüsü var. İşlem yapacak mısınız? Başbakan'ın tokat attığı bir görüntü yayınlandı. Ne diyorsunuz?

Çelik: Öyle bir görüntü yok. Yerkel konusuna gelince. Tek bir fotoğraftan yola çıkılmaz. Kendisini savunuyordu. Yerkel 7 günlük rapor aldı. Sukünetimi muhafaza etmediğim için bu oldu. Çelik olarak diyorum, keşki sukünetini muhafaza etseydin.

Gazeteci: Soma'da maden işletmesi devam edecek mi?

Çelik: Her işin riski var. Hayatın gerçeği ile bunlar bağdaşmıyor. Tabii ki çevreye zarar vermeyeceğiz. Milli varlıklar bunlar. Yeraltı zenginliğimiz bu. Efendim, taşeron işçi çalıştırılıyor.



Gazeteci: CHP'nin grup önerisine destek verecek misiniz?

Çelik: Başbakan, önergenin içinde Soma yok dedi. Doğru. Önergede yok.



Gazeteci: Yasal sorun görünmüyor dediniz. 300 şehit var ama. İstifa edecek biri var mı?

Çelik: Araştırma ve inceleme bittikten sonra belli olacak. Askerdeyken komutan gelecek diye 1 ay önceden hazırlık yapılırdı. Burada da denetim öncesi, böyle bir hazırlık yapıldıysa göstermelik denetim yapıldıysa gereken yapılmalı. İş sağlığı mevzuatı AB mevzuatına uygun. Uygulamada problem var mı? Ona bakacağız. Başbakan korumalarına diyor ki bırakın konuşalım dedi.

POSTA gazetesi bir video yayınladı. Başbakan markete sığındı diye video koydu. Başbakan markete sığındı diye haber servis edildi. Markete sığındı diye fotoğrafı konuldu. Bu eski fotoğraftı." (Not: Çelik'in bahsettiği eski fotoğraf posta.com.tr'de yayınlanmadı.)