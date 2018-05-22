Gelecek sezon ‘Öze dönüş’ politikasını uygulayacak olan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrasında teknik heyeti oluşturmaya başladı.

YARDIMCI ANTRENÖR ÇİMŞİR

Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı. Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.