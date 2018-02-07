Hüseyin Saral'ın oğluna ağırlaştırılmış müebbet talebi

Büşra Kamış

Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada Sedat Şahin'e yakınlığıyla tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hüseyin Mert Saral’ın, “Kan gütme saikiyle, tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanığın ateşli suçlar kanununa muhalefetten de cezalandırılmasını isteyen savcı, "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan da beraatine karar verilmesini istedi.Bunun üzerine mütalaaya ilişkin görüşü sorulan sanık avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için ek süre talep etti. Söz alan sanık Saral, “Tahliyemi istiyorum” dedi.Sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ocak 2017'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda ünlü bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anlatılmıştı.Olaya ilişkin İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın gözaltına alındığının kaydedildiği iddianamede, olayın kin gütme güdüsüyle planlı bir şekilde gerçekleştirildiği, aynı zamanda olay esnasında restorandaki genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu belirtilmişti.İddianame Hüseyin Mert Saral'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.