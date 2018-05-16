İzmir’in Çeşme ilçesinde Hüseyin Coşgun’un (16) Temmuz 2016’da çalıştığı otelin bar bölümünde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından hakkında dava açılan otelin teknik işler sorumlusu İbrahim B. ve idari işler sorumlusu Kasım A’nın tutuksuz yargılandığı Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen 7 profesör, 2 doçent ile bir uzmanın oy birliğiyle kabul ettiği otopsi raporunda, “Kişinin ölümünün vücudundan elektrik akımı geçmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” tespitine yer verildi. Bilirkişi raporunda da Coşgun’un ölüm nedeninin “elektrik çarpması” olduğunun kesinleştiğine işaret edildi.

85 LİRALIK İHMAL

Coşgun’un otelin bar bölümünde yaşamını yitirmesinin nedeninin, bu kısımda elektrik tesisatında “kaçak akım rölesinin” bulunmaması olduğunun kaydedildiği bilirkişi raporunda, “Kaza tarihinde değil, bugün için en iyi marka, en kaliteli kaçak akım röle fiyatı 85 lira civarındadır. Yani herhangi bir iş yerinde yönetim kurulunun izni onayı olmasına gerek olmadan işveren vekilinin veya elektrikten sorumlu yetkilinin zorlanmadan yaptırılabileceği ya da yapılabileceği bir iş emniyeti tedbiri olduğu açıktır.” Coşgun’un iş kazasında hayatını kaybetmesinde doğrudan etkili olduğu kanaatine varılarak sanıklar İbrahim B. ve Kasım A. ile şirketin (otelin) yönetim kurulunun “asli kusurlu” oldukları belirtilen raporda, gencin ise kusuru bulunmadığına yer verildi.