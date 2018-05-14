Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin, Sada vilayetinden Cazan iline balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

TESİSİ HEDEF ALDILAR

Maliki, balistik füzenin Cazan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef alması için fırlatıldığını ancak füzenin meskun olmayan bir çöl alanına atıldığını ifade etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Cazan'da Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisin balistik füzeyle hedef alındığı öne sürüldü.

AA