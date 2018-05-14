  • Haberler
  • Dünya
  • Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'de yönetim karşıtı Husiler, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine balistik füze atıldı

14 Mayıs 2018, Pazartesi 22:36
A A

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin, Sada vilayetinden Cazan iline balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

TESİSİ HEDEF ALDILAR

Maliki, balistik füzenin Cazan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef alması için fırlatıldığını ancak füzenin meskun olmayan bir çöl alanına atıldığını ifade etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Cazan'da Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisin balistik füzeyle hedef alındığı öne sürüldü. 

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER