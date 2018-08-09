Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Cazan kentine attığı balistik füzeyi imha etti. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilerin El-Mesire kanalında yer alan haberde de Cazan kentinin Bedir-1 tipi balistik füzeyle hedef alındığı belirtildi.

BALİSTİK FÜZEYİ İMHA ETMİŞLERDİ

Suudi Arabistan pazartesi günü de hava savunma güçlerinin Necran kentine Husiler tarafından atılan balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.