Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi

Kasım ayında 19 şehirlik Anadolu Turnesi’
ne çıkan Hüsnü Arkan
, Şubat ve Mart aylarında Türkiye
’nin dört bir yanında 35 konser verecek. 4. solo albümü 'Kırık Hava
' ile büyük beğeni toplayan ve geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlayan Hüsnü Arkan
’ın bu ikinci turnesi, kültür ve sanat
etkinlikleri açısından kısır olan ve sanatçının daha önce konser
vermediği şehirlerden oluşuyor.
KONSER PROGRAMI:
7 Şubat Çarşamba • Maltepe Beyrut Nostalji
8 Şubat Perşembe • Tarsus Kültür Merkezi
9 Şubat Cuma • Mersin Long Way Akustik Bar
10 Şubat Cumartesi • Hatay Vivaldi VIP
14 Şubat Çarşamba • Kocaeli Hayal Kahvesi
16 Şubat Cuma • Ankara Hayal Kahvesi
18 Şubat Pazar • Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi
19 Şubat Pazartesi • Zonguldak • Atatürk Kültür Merkezi
20 Şubat Salı • Bartın Kültür Merkezi
21 Şubat Çarşamba • Sinop Halk Eğitim Merkezi
23 Şubat Cuma • Ayancık Firuze Bar
24 Şubat Cumartesi • Ordu Öğretmenevi
25 Şubat Pazar • Giresun Vahit Sütlaş Kültür Merkezi
26 Şubat Pazartesi • Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi
28 Şubat Çarşamba • Hopa Titanik Bar
1 Mart Perşembe • Iğdır Maydonoz Cafe
2 Mart Cuma • Kars Bolero Cafe
3 Mart Cumartesi • Muş Öğretmenevi
5 Mart Pazartesi • Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi
6 Mart Salı • Tunceli Kültür Merkezi
7 Mart Çarşamba • Bingöl Kültür Merkezi
9 Mart Cuma • Beşiktaş IF Performance Hall
13 Mart Salı • Bolu İl Kültür ve Turizm Müd. Tiyatro Salonu
14 Mart Çarşamba • Ankara IF Performance Hall
16 Mart Cuma • Diyarbakır David People
17 Mart Cumartesi • Yozgat House Cafe
19 Mart Pazartesi • Kayseri Kültür Merkezi
20 Mart Salı • Aksaray Kültür Merkezi
21 Mart Çarşamba • Isparta Karikatür Bi Cafe
23 Mart Cuma • Burdur Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi
24 Mart Cumartesi • Aydın Rio Karnas
25 Mart Pazar • Balıkesir Dorock XL
27 Mart Salı • Manisa Haylazz
28 Mart Çarşamba • Uşak White House
29 Mart Perşembe • Afyon Bahçem Matrax Pub
Hüsnü Arkan kimdir?
Temmuz 1991'de "Bir Yalnızlık Ezgisi
" isimli ilk solo albümünü yayımlayan Hüsnü Arkan
, Emin İgüs
'ten sonra 1993'te "İstavrit
" albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak Ezginin Günlüğü
'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda "Ölü Kelebeklerin Dansı", "Menekşeler Atlar ve Oburlar", "Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer", "Uyku", "Mino'nun Siyah Gülü", “Hırsız ve Burjuva”, “Gülhisarlı Terziler” adlı yedi romanının yanında Hiçe Doğru ve “Naş” adlı iki şiir kitabı yayınladı. Hüsnü Arkan
2015 yılında yayınladığı Hırsız ve Burjuva isimli kitabıyla 44. Orhan Kemal En İyi Roman ödülünün de sahibi oldu.
2010 yılında Ezginin Günlüğü
grubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de "Solo" isimli ikinci albümünü yayımladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise "Yalnız Değiliz" isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi. Ekim 2015'de yayınlanan dördüncü solo albümü Kırık Hava ile beğeni toplayarak geniş kitlelere ulaşan Hüsnü Arkan, konserlerine de edebiyat çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
Nazlı Erdol