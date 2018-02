Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi

KONSER PROGRAMI:

Hüsnü Arkan kimdir?

Nazlı Erdol

Kasım ayında 19 şehirlikne çıkan, Şubat ve Mart aylarında’nin dört bir yanında 35 konser verecek. 4. solo albümü '' ile büyük beğeni toplayan ve geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlayan’ın bu ikinci turnesi,etkinlikleri açısından kısır olan ve sanatçının daha öncevermediği şehirlerden oluşuyor.7 Şubat Çarşamba • Maltepe Beyrut Nostalji8 Şubat Perşembe • Tarsus Kültür Merkezi9 Şubat Cuma • Mersin Long Way Akustik Bar10 Şubat Cumartesi • Hatay Vivaldi VIP14 Şubat Çarşamba • Kocaeli Hayal Kahvesi16 Şubat Cuma • Ankara Hayal Kahvesi18 Şubat Pazar • Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi19 Şubat Pazartesi • Zonguldak • Atatürk Kültür Merkezi20 Şubat Salı • Bartın Kültür Merkezi21 Şubat Çarşamba • Sinop Halk Eğitim Merkezi23 Şubat Cuma • Ayancık Firuze Bar24 Şubat Cumartesi • Ordu Öğretmenevi25 Şubat Pazar • Giresun Vahit Sütlaş Kültür Merkezi26 Şubat Pazartesi • Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi28 Şubat Çarşamba • Hopa Titanik Bar1 Mart Perşembe • Iğdır Maydonoz Cafe2 Mart Cuma • Kars Bolero Cafe3 Mart Cumartesi • Muş Öğretmenevi5 Mart Pazartesi • Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi6 Mart Salı • Tunceli Kültür Merkezi7 Mart Çarşamba • Bingöl Kültür Merkezi9 Mart Cuma • Beşiktaş IF Performance Hall13 Mart Salı • Bolu İl Kültür ve Turizm Müd. Tiyatro Salonu14 Mart Çarşamba • Ankara IF Performance Hall16 Mart Cuma • Diyarbakır David People17 Mart Cumartesi • Yozgat House Cafe19 Mart Pazartesi • Kayseri Kültür Merkezi20 Mart Salı • Aksaray Kültür Merkezi21 Mart Çarşamba • Isparta Karikatür Bi Cafe23 Mart Cuma • Burdur Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi24 Mart Cumartesi • Aydın Rio Karnas25 Mart Pazar • Balıkesir Dorock XL27 Mart Salı • Manisa Haylazz28 Mart Çarşamba • Uşak White House29 Mart Perşembe • Afyon Bahçem Matrax PubTemmuz 1991'de "" isimli ilk solo albümünü yayımlayan'ten sonra 1993'te "" albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda "Ölü Kelebeklerin Dansı", "Menekşeler Atlar ve Oburlar", "Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer", "Uyku", "Mino'nun Siyah Gülü", “Hırsız ve Burjuva”, “Gülhisarlı Terziler” adlı yedi romanının yanında Hiçe Doğru ve “Naş” adlı iki şiir kitabı yayınladı.2015 yılında yayınladığı Hırsız ve Burjuva isimli kitabıyla 44. Orhan Kemal En İyi Roman ödülünün de sahibi oldu.2010 yılındagrubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de "Solo" isimli ikinci albümünü yayımladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise "Yalnız Değiliz" isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi. Ekim 2015'de yayınlanan dördüncü solo albümü Kırık Hava ile beğeni toplayarak geniş kitlelere ulaşan Hüsnü Arkan, konserlerine de edebiyat çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.