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Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi

Kültleşmiş sayısız şarkının söz yazarı ve bestecisi Hüsnü Arkan ikinci kez Türkiye’yi dolaşmaya hazırlanıyor

Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi
Kasım ayında 19 şehirlik Anadolu Turnesi’ne çıkan Hüsnü Arkan, Şubat ve Mart aylarında Türkiye’nin dört bir yanında 35 konser verecek. 4. solo albümü 'Kırık Hava' ile büyük beğeni toplayan ve geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlayan Hüsnü Arkan’ın bu ikinci turnesi, kültür ve sanat etkinlikleri açısından kısır olan ve sanatçının daha önce konser vermediği şehirlerden oluşuyor. 
 

KONSER PROGRAMI:


7 Şubat Çarşamba • Maltepe Beyrut Nostalji

8 Şubat Perşembe • Tarsus Kültür Merkezi

9 Şubat Cuma • Mersin Long Way Akustik Bar

10 Şubat Cumartesi • Hatay Vivaldi VIP

14 Şubat Çarşamba • Kocaeli Hayal Kahvesi

16 Şubat Cuma • Ankara Hayal Kahvesi

18 Şubat Pazar • Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi

19 Şubat Pazartesi • Zonguldak • Atatürk Kültür Merkezi

20 Şubat Salı • Bartın Kültür Merkezi

21 Şubat Çarşamba • Sinop Halk Eğitim Merkezi

23 Şubat Cuma • Ayancık Firuze Bar

24 Şubat Cumartesi • Ordu Öğretmenevi

25 Şubat Pazar • Giresun Vahit Sütlaş Kültür Merkezi

26 Şubat Pazartesi • Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi

28 Şubat Çarşamba • Hopa Titanik Bar

1 Mart Perşembe • Iğdır Maydonoz Cafe

2 Mart Cuma • Kars Bolero Cafe

3 Mart Cumartesi • Muş Öğretmenevi

5 Mart Pazartesi • Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi

6 Mart Salı • Tunceli Kültür Merkezi

7 Mart Çarşamba • Bingöl Kültür Merkezi

9 Mart Cuma • Beşiktaş IF Performance Hall

13 Mart Salı • Bolu İl Kültür ve Turizm Müd. Tiyatro Salonu

14 Mart Çarşamba • Ankara IF Performance Hall

16 Mart Cuma • Diyarbakır David People

17 Mart Cumartesi • Yozgat House Cafe

19 Mart Pazartesi • Kayseri Kültür Merkezi

20 Mart Salı • Aksaray Kültür Merkezi

21 Mart Çarşamba • Isparta Karikatür Bi Cafe

23 Mart Cuma • Burdur Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi

24 Mart Cumartesi • Aydın Rio Karnas

25 Mart Pazar • Balıkesir Dorock XL

27 Mart Salı • Manisa Haylazz

28 Mart Çarşamba • Uşak White House

29 Mart Perşembe • Afyon Bahçem Matrax Pub
 

Hüsnü Arkan kimdir?


Temmuz 1991'de "Bir Yalnızlık Ezgisi" isimli ilk solo albümünü yayımlayan Hüsnü Arkan, Emin İgüs'ten sonra 1993'te "İstavrit" albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak Ezginin Günlüğü'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda "Ölü Kelebeklerin Dansı", "Menekşeler Atlar ve Oburlar", "Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer", "Uyku", "Mino'nun Siyah Gülü", “Hırsız ve Burjuva”, “Gülhisarlı Terziler” adlı yedi romanının yanında Hiçe Doğru ve “Naş” adlı iki şiir kitabı yayınladı. Hüsnü Arkan 2015 yılında yayınladığı Hırsız ve Burjuva isimli kitabıyla 44. Orhan Kemal En İyi Roman ödülünün de sahibi oldu.

2010 yılında Ezginin Günlüğü grubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de "Solo" isimli ikinci albümünü yayımladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise "Yalnız Değiliz" isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi. Ekim 2015'de yayınlanan dördüncü solo albümü Kırık Hava ile beğeni toplayarak geniş kitlelere ulaşan Hüsnü Arkan, konserlerine de edebiyat çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
 


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