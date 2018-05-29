Husumetlisini, kırmızı ışıkta pompalı tüfekle öldürdü

Koray C. (20), husumetli olduğu İsmail Candan'ın, İnönü Caddesi'nde aracıyla kırmızı ışıkta durduğunu farketti.

Bunun üzerine ışıkta bekleyen aracın yanına giden Koray C, elindeki pompalı tüfekle Candan'a birkaç el ateş etti. Candan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Koray C, olayın ardından polise giderek teslim oldu.

Candan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.