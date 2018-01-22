Hyeon Chung kimdir? Tenis dünyasının yeni starı

BAŞARILI JUNIOR KARİYERİ

GÜNEY KORE'NİN EN İYİSİ

Erdinç Şahin

'i set vermeden mağlup olarak herkesin dikkatini çekti. İşte 21 yaşındaki Güney Koreli tenisçinin kariyerinden önemli satır başları...1996 doğumlu Chung, profesyonel tura geçiş yapmadan önce tenise görüş yeteneğini koruma amacıyla yöneldi. Fakat iyice ilerleyen astigmat problemi, bir süre sonra Güney Koreli tenisçinin maçlara gözlükle çıkmasına sebebiyet verdi.Kariyerinin ilk yıllarında oldukça önemli başarılar elde eden Chung, 12 yaş altında Orange Bowl turnuvasını kazandı. Daha sonra ITF Junior Turu'nda boy göstermeye başlayan Güney Koreli raket, 2013'te Wimbledon gençler kategorisinde final oynadı.Yetenekli tenisçinin profesyonelliğe geçişi ise bir sonraki yıl oldu. Chung, ATP Turu'ndaki ilk turnuvasına ise Malezya Açık'ta çıktı.2014'te profesyonelliğe adımını atan Chung, ilk büyük sıçramasını ise ertesi sene yaptı. Dünya 173'üncüsü olarak başladığı 2015'i 51'inci sırada tamamlayan Güney Koreli, o sene ATP'nin verdiği "En çok gelişme kaydeden oyuncu" ödülünün de sahibi oldu.Geçtiğimiz sezon sıralamada ilk 50 oyuncu arasına giren Chung, şu anda Güney Kore'nin 1 numaralı erkek tenisçisi konumunda. Genç raket, ATP tarafından ilk kez geçen sezonun sonunda düzenlenen ATP Next Generation Finalleri'nde de şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk ve tek tekler zaferine imza attı.Bu yılki Avustralya Açık'a gelinceye dek hiçbir Grand Slam turnuvasında üçüncü turun ötesini göremeyen Chung, Melbourne Park'ta yakaladığı çeyrek finalle çıtayı bir hayli yükseltti. Şu anda dünya sıralamasında 58. sırada bulunan Koreli, turnuvanın ardından kariyerinin en yüksek sıralama derecesine ulaşabilir.