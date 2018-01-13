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HyperX Cloud Flight’a yakından bakıyoruz

Tek şarj ile kablosuz olarak 30 saat çalışabilen HyperX kulaklık, oyunlardaki en sıkı yardımcılarınızdan olacak

HyperX Cloud Flight’a yakından bakıyoruz
HyperX Cloud Flight kablosuz kulaklık, 30 saat ile piyasadaki en uzun pil ömrünü sunuyor.

90 derece dönebilen kapalı kulak kapaklarına sahip olan Cloud Flight, 2,4 GHz yayın yapan 50 mm sürücülerle etkileyici oyun sesleri sunuyor. TeamSpeak ve Discord sertifikalı olan kulaklıkta çıkarılabilir bir gürültü önleyici mikrofon yer alıyor.

PC, PS4 ve PS4 Pro ile kullanılmaya hazır olan kulaklık, LED efektlerini ayarlamaya, mikrofonun sesini kısmaya, kulaklığı açıp kapatmaya ve sesi açmaya yarayan dahili kontrollerle birlikte geliyor.

Kulaklık ayrıca üç kutuplu analog ses bağlantısına da destek veriyor. Cloud Flight ihtiyacınız olan her yerde size etkileyici bir oyun deneyimi sunmaya hazır.

Ön inceleme videosunu izlemek  için tıklayınız
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