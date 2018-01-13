HyperX Cloud Flight’a yakından bakıyoruz

HyperX Cloud Flight
kablosuz kulaklık, 30 saat
ile piyasadaki en uzun pil ömrünü sunuyor.
90 derece dönebilen
kapalı kulak kapaklarına sahip olan Cloud Flight, 2,4 GHz
yayın yapan 50 mm
sürücülerle etkileyici oyun sesleri sunuyor. TeamSpeak ve Discord
sertifikalı olan kulaklıkta çıkarılabilir bir gürültü önleyici mikrofon yer alıyor.
PC, PS4 ve PS4 Pro
ile kullanılmaya hazır olan kulaklık, LED efektlerini
ayarlamaya, mikrofonun sesini kısmaya, kulaklığı açıp kapatmaya ve sesi açmaya yarayan dahili kontrollerle birlikte geliyor.
Kulaklık ayrıca üç kutuplu analog ses bağlantısına da destek veriyor. Cloud Flight ihtiyacınız olan her yerde size etkileyici bir oyun deneyimi sunmaya hazır.
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Mine Bozkurt