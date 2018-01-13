HyperX Cloud Flight’a yakından bakıyoruz

Mine Bozkurt

kablosuz kulaklık,ile piyasadaki en uzun pil ömrünü sunuyor.kapalı kulak kapaklarına sahip olan Cloud Flight,yayın yapansürücülerle etkileyici oyun sesleri sunuyor.sertifikalı olan kulaklıkta çıkarılabilir bir gürültü önleyici mikrofon yer alıyor.ile kullanılmaya hazır olan kulaklık,ayarlamaya, mikrofonun sesini kısmaya, kulaklığı açıp kapatmaya ve sesi açmaya yarayan dahili kontrollerle birlikte geliyor.Kulaklık ayrıca üç kutuplu analog ses bağlantısına da destek veriyor. Cloud Flight ihtiyacınız olan her yerde size etkileyici bir oyun deneyimi sunmaya hazır.