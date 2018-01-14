HyperX portföyünü yeniledi

Sıkı bir oyuncu musunuz? Öyleyse bu yeni ürünler sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Örneğin HyperX Fury RGB
, RGB aydınlatma sistemine sahip bir SSD
disk ve normal hard disklere kıyasla 10 katı daha performanslı çalışıyor. Hyper X Pulsefire Surge RGB
mouse ise, 16,000 DPI
seviyesine kadar farklı ayarlar yapabilmenize imkan sunan, Pixart 3389
sensörüne sahip kablolu bir gaming mouse’u. Hyper X Predator DDR4
ise, performanslı yapısının yanında “Dünyanın ilk RGB aydınlatma sistemli RAM belleği”
unvanının da sahibi. Bu ürünlere dair daha fazla detaya videomuzdan ulaşabilirsiniz.
Adem Özdoğan