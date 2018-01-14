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HyperX portföyünü yeniledi

CES 2018 kapsamında renkli bir stant hazırlayan HyperX, tahmin edeceğiniz üzere oyunculara yönelik geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı

HyperX portföyünü yeniledi
Sıkı bir oyuncu musunuz? Öyleyse bu yeni ürünler sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Örneğin HyperX Fury RGB, RGB aydınlatma sistemine sahip bir SSD disk ve normal hard disklere kıyasla 10 katı daha performanslı çalışıyor. Hyper X  Pulsefire Surge RGB mouse ise, 16,000 DPI seviyesine kadar farklı ayarlar yapabilmenize imkan sunan, Pixart 3389 sensörüne sahip kablolu bir gaming mouse’u. Hyper X Predator DDR4 ise, performanslı yapısının yanında “Dünyanın ilk RGB aydınlatma sistemli RAM belleği” unvanının da sahibi. Bu ürünlere dair daha fazla detaya videomuzdan ulaşabilirsiniz.
 

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