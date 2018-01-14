HyperX portföyünü yeniledi

Adem Özdoğan

Sıkı bir oyuncu musunuz? Öyleyse bu yeni ürünler sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Örneğin, RGB aydınlatma sistemine sahip birdisk ve normal hard disklere kıyasla 10 katı daha performanslı çalışıyor.mouse ise,seviyesine kadar farklı ayarlar yapabilmenize imkan sunan,sensörüne sahip kablolu bir gaming mouse’u. Hise, performanslı yapısının yanındaunvanının da sahibi. Bu ürünlere dair daha fazla detaya videomuzdan ulaşabilirsiniz.