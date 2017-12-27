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İAÜ PR Atölyesi öğrencilerinden Türkiye'de ilk meslek farkındalığı projesi

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bünyesinde faaliyet gösteren İAÜ PR Atölyesi öğrencileri, Türkiye’de ilk kez bir öğrenci topluluğu olarak halkla ilişkiler mesleğinin algı sorunu ile ilgili meslek farkındalığı projesi başlattı

İAÜ PR Atölyesi öğrencilerinden Türkiye'de ilk meslek farkındalığı projesi
Program Başkanı Yrd.Doç. Dr. Deniz Akbulut danışmanlığındabir çalışma dizisi başlatan İAÜ PR Atölyesi öğrencileri, ana problem olarak“orta ve küçük ölçekli işletmelerin halkla ilişkiler mesleğinin farkında olmayışı, toplumda mesleğin başka mesleklerle karıştırılması” şeklinde belirleyerek “Mesleğimin Farkında Ol” projesini başlattı.

'HALKLA İLİŞKİLER NEDİR, NE DEĞİLDİR?'

Projenin ilk aşaması olarak halkla ilişkiler sektörüne ve kamuoyuna hitaben bir açık mektup hazırlayan öğrenciler, bu mektupta “Halkla ilişkiler mesleği nedir, ne değildir?” temasını işledi. Halkla ilişkiler uzmanının pazarlamacı, sekreter, danışma görevlisi, çağrı merkezi çalışanı olmadığına dikkat çeken öğrenciler, halkla ilişkilerin bir “kadın mesleği” olarak görülmesinin yanlışlığına da değindiler.

DESTEKLERİ DE PAYLAŞACAKLAR

İAÜ PR Atölyesi öğrencileri ayrıca senaryolar eşliğinde amatör skeçler hazırlayan öğrenciler hazırladıkları video ve görseller ilehalkla ilişkiler mesleğinin ne olmadığını anlatmaya çalıştılar  Program bünyesinde görev yapan diğer öğretim üyelerinin de görüşlerini alan öğrenciler yönettikleri blog ve sosyal medya hesaplarından “Mesleğimin Farkında Ol” sloganıyla kamuoyuna seslendiler. Bu şekilde sektörde gündem oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrenciler önümüzdeki günlerde projenin ikinci etabında sektörprofesyonellerinin desteklerini paylaşacak.
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