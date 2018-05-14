İbadi’den Kerkük’teki oylar yeniden sayılsın talimatı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük’teki seçim usulsüzlükleri konusunda İbadi ile görüştüğünü aktardı. "Başbakan, Kerkük’te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi." diyen Salihi, İbadi’nin Kerkük’te oyların yeniden sayılması için talimat verdiğini dile getirdi.

Salihi, akşam saatlerinde de eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ile görüşeceğini ve Türkmenlerin maruz kaldığı seçim usulsüzlüklerini ele alacaklarını söyledi.

USULSÜZLÜK İDDİALARI SEÇİME DAMGA VURDU

Maliki’nin başında bulunduğu Irak İslami Dava Partisi’ne bağlı memurların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği’nde görevli olduğu biliniyor.

Irak’ta cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı. Katılım oranının yüzde 44 olarak açıklandığı seçimlere özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damga vurmuştu.

BAĞDAT (AA)