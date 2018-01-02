15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

İBB: 6 hattan oluşan metro projeleleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi

02 Ocak 2018, Salı 23:38
İBB: 6 hattan oluşan metro projeleleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir
İBB'den yapılan açıklama şöyle:

6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.

'6 PROJE İPTAL EDİLMEDİ'


Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.
 
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak

Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak
Türkiye'den ve dünyadan Süper Ay görüntüleri

Türkiye'den ve dünyadan Süper Ay görüntüleri

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı aradı
Jandarmadan muhabire anons derdi

Jandarmadan muhabire anons derdi

Diyanet İşleri’nden

Diyanet İşleri’nden "kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği" haberlerine yalanlama
İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis

İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis
AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti
Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu

Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu
Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki

Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki
KKTC seçimlere hazır

KKTC seçimlere hazır