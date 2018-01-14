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İBB: Sarıyer sahiline korkuluk geliyor

İstanbul Sarıyer sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyesi bir grup bugün sahilde eylem yapmıştı. Bunun ardından İBB'den yapılan basın açıklamasında, Sarıyer sahiline korkulukların koyulacağı bildirildi

14 Ocak 2018, Pazar 18:22
İBB: Sarıyer sahiline korkuluk geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı'ndan yapılan 'Sarıyer Sahiline Korkuluk Konuyor' başlıklı açıklama şöyle: 

Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır.

Daha önce bölge için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız özellikle bilgilendirilmiştir.

Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje uygulanma aşamasına gelmiştir.


2 BİN 100 METRE KORKULUK


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların  şekli belirlenmiştir.

2100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi  önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve üç gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise üç ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

 
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