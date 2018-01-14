İBB: Sarıyer sahiline korkuluk geliyor



2 BİN 100 METRE KORKULUK

Yusuf Cevahir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı'ndan yapılan 'Sarıyer Sahiline Korkuluk Konuyor' başlıklı açıklama şöyle:Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır.Daha önce bölge için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız özellikle bilgilendirilmiştir.Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje uygulanma aşamasına gelmiştir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların şekli belirlenmiştir.2100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve üç gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise üç ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.