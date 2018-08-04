Meteorolojik tahminlere göre pazar günü rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden sert, aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km\s) etkili olacak.

Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Karadeniz kıyılarında denize girmenin can güvenliği bakımından büyük risk oluşturacağı belirtildi.

İBB'DEN UYARI

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi; "Özellikle Şile'de; Ayazma, Uzun Kum, Kabakoz, Ağva, Kurfalı, Beykoz'da; Riva, Arnavutköy'de; Karaburun, Ağaçlı, Çatalca'da; Çilingoz,Ormanlı, Karacaköy sahilinde esen rüzgarların denizi kabartması ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşturmaktadır.

"CANKURTARAN OLMAYAN YERLERDE DENİZE GİRMEYİN"

Vatandaşların cankurtaran ekiplerinin görev yaptığı 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati açıdan önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri bugün 250 boğulma olayına müdahale etti. Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz" denildi.



