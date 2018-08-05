İBB’nin, poyrazın etkisiyle dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulabileceğini kaydederek denize girecek vatandaşlara uyarılarda bulunmasına rağmen İstanbul’da plajlar doldu taştı. Uyarılara kulak asmayan binlerce İstanbullu Şile plajlarını doldurdu. Denizde oluşan dalgalara aldırış etmeyen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

İBB CANKURTARANLARI HER AN TETİKTE

Şile plajlarında meydana gelebilecek boğulmalara karışı sürekli tetikte olan İBB cankurtaran ekipleri vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Ayazma plajı cankurtaran Şefi Ergün Eken, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 38 plajımızda 481 cankurtaran personelimiz ile plajlarda görev yapmaktayız. 38 plajımızda 35 tane jet skilerimiz, 14 tane ATV araçlarımız, 7 tane zodyakımız, 2 tane drone ve 8 teker itfaiye aracımız ile beraber mayıs ayından beri görev yapmaktayız.

Ambulanslarımız hazır 24 saat bu plajlarda görev yapıyor. Bunun yanında vatandaşlarımız serinlemeye, eğlenmeye gelirken İstanbul Büyükşehir’e bağlı cankurtaran ekipleri hangi plajlarda hizmet veriyorlar buraları tercih etmeliler. Ve buralarda girerken emniyet barajlarını geçmemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız dalgalı havalarda özellikle emniyet barajını geçmemeleri ve cankurtaran ekiplerinin talimatlarına uymaları durumunda hiçbir sorun yaşamazlar” dedi.