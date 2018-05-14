IBM, çalışanların taşınabilir disk kullanmasını yasakladı

Register’ın haberine göre, IBM’in çalışanlara kullanmalarını yasakladığı cihazlar arasında USB belleklerden SD kartlara kadar tüm taşınabilir diskler bulunuyor.





IBM yöneticilerinden Shamla Naidoo konuyla ilgili açıklamasında, “Taşınabilir veri depolama cihazlarının kaybından, aykırı ve sakıncalı kullanımından meydana gelebilecek tüm potansiyel finansal ve itibar risklerini asgariye indirmeliyiz”. dedi.





Mashable’a göre IBM’in bu kararı vermesinin ardında şirketin son yıllarda bilişim teknoloji alanında elde ettiği başarılar. IBM geçtiğimiz yıl dünyanın en küçük bilgisayarından, 240 milyon dolarlık yapay zeka projesine kadar birçok atılımda bulunmuştu.





Yeni uygulamanın birkaç hafta içerisinde IBM’in tüm dünyadaki tesis ve ofislerinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. IBM, taşınabilir disk kullanamayacak olan çalışanlara dijital senkronizasyon servislerini kullanmalarını tavsiye ediyor. Öte yandan şirketin, yamalar yüklemek için USB belleklere ihtiyaç duyan saha çalışanlarına istisna göstermesi bekleniyor.