İbrahim Erkal vefatının 1. yılında anıldı



'KİMSEDE SEVGİSİ AZALMADI'



'BENİM OĞLUM HERKESE İYİYDİ'



NE OLMUŞTU?

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Büyükçekmece'de geçen yıl hayatını kaybeden şarkıcıölümünün 1’inci yılında anıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal, kardeşi Abdullah Erkal ve eşi Filiz Akgün Erkal’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı dostları ve hayranları katıldı. Gecede sanatçılar İbrahim Erkal’ın unutulmaz eserlerini seslendirirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.Gecede gözyaşlarına hakim olamayan”Karmaşık duygular içerisindeyim. Her şey ortada zaten, halen seviliyor. Hayranlarından halen binlerce aldığım mesajlar, onların duaları var. Önceden nasılsa halen kimsede sevgisi azalmadı, aksine daha da çoğalarak devam ediyor. Böyle gecelerde anılarak unutulmuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.Geceye katılanannesiise, “Allah herkese benim oğlum gibi oğul nasip etsin. Benim oğlum kardeşlerine iyiydi, bana iyiydi, herkese iyiydi. Ama beni yıktı gitti oğlum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.Şarkıcıİbrahim Erkal'ın müzik camiası adına büyük bir değer olduğunu söyledi.Maltepe’deki evinin otoparkında 12 Nisan’da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan’da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ın baygın bulunmasına ilişkin "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açmıştı., 11 Mayıs’ta tedavi altında bulunduğu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.Daha sonra İbrahim Erkal'a ilişkin olarak yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.Şarkıcı, besteci ve oyuncu, 10 Ekim 1967 tarihindeNarman'da dünyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olan, müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstürmanları çalarak başladı.Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu.1984 yılında İbrahim Güzelses adıylaadlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı.1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü 'Tutku'yuyayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu.1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, ''Sevmesen de Olur" ve "İnsafsız" gibi şarkılar ön plana çıktı.1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü ''Gönlünüze Talibim'' çıkmıştır. Albümün çıkış parçası olan "Unutmayacağım" yayınlanmıştır ardından ikinci parça "Canısı" yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi.Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal'a aitti. Daha sonra albümden "Erzurum'a Gel" adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı.Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı.1997 yılındaadlı TV filminin baş rolündeile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla STAR'da dizi olarak yayınlanmaya başlandı.İbrahim Erkal, 1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam'ı çıkardı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı.2001 yılında bu sefer Su Gibi albümü ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Erkal'ın bu albümünü Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) takip etti.