İbrahim Kalın: Dünyanın sessizliği utanç tablosudur
Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde İsrail ve ABD'ye karşı düzenledikleri gösterilerde, İsrail askerleri protestocuların üzerine ateş açtı. Olaylarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybetti. Filistin yönetimi İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı. Bir açıklama da İbrahim Kalın'dan geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Kalın, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" mesajını paylaştı.