Geçen hafta teve2'deki '2. Sayfa'ya katılan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan ayrılma sürecini anlatırken ''Evden gönderdim ama gitmedi. Annemle odamızı kilitleyip uyuyorduk'' demişti.

İŞTE DEMET ŞENER'İN O AÇIKLAMALARI:

''İbrahim'i evden zorla mahkeme kararıyla gönderdim. Ben boşanmaya karar verdikten sonra 1.5 ay boyunca aynı çatı altındaydık. O alt katta yattı. Ben de annemle yatak odasına çekiliyor, üzerimize de kapıyı kitliyorduk.''

''İbrahim ile karşılaşıyorum tabii ki. Çocukları almak için eve geliyor. Kapıdan merhaba, bay bay. O kadar.''

''İhanetin tüm delilleri evimin kapısına kutu ve zarf içinde gönderildi. Ama ben bunu kimseye yaymadım. Beyaz gömlek giyip, basının karşısına çıkmayı ve ağlayarak o fotoğrafları göstermeyi bilirdim. Bunu asla yapmam! Bakın Mustafa Ceceli olayında neler oluyor? O benim tarzım değil.''

''İhaneti yüzüne vurduğumda birçok erkek gibi reddetti. Ağladı, diz çöktü, servetini üzerime yapmak bile istedi. Ama ben güvenimi kaybedince aşk, sevgi, saygı hepsini anında bitiririm. Yeni hayatıma da alıştım, bekarlık ne güzelmiş! Oh be kimseye hesap vermeden yaşıyorum.''

''Yemin ediyorum ki, 11 yıllık evliliğimde aldatıldığımı bir saniye bile anlamadım! Meğer kocam ne profesyonel bir oyuncuymuş. Kendisini kutluyorum, enfes oynadı.''

'TAZMİNATI ALAMADIM'

''Instagram'da paylaştığım fotoğraflar eleştiri konusu olabilir. Ama ben kimseye nispet olsun diye yapmıyorum. İbrahim'in o karelere gizli gizli baktığını da gayet iyi biliyorum. Düşünüyordur herhalde 'Ayy neleri kaybettim' diye. Düşünsün de.''

''Benim öyle 'Ohh ne güzel tazminat ve nafakayı yiyor' şeklinde bir hayatım yok. İbrahim’den önce daha çok para kazanıyordum. Bu arada tazminatı da henüz almadım.

''Elbette günün birinde aşık olacağım. Ama bir daha kimse için büyük fedakarlıklar yapmam. O bir kereydi ve bitti.''

'SUSMAM DOĞRU SÖYLEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ'

Geçen gün İbrahim Kutluay'ı Bebek'te bir mekan çıkışı gören gazeteciler, eski basketbolcuya Demet Şener'in bu sözlerini hatırlattı.

İbrahim Kutluay şu açıklamayı yaptı: ''Öyle bir şey yok. Benim her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor.''

'MÜVEKKİLİM ÇOK ÜZÜLDÜ'

Bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Şener'in avukatı Aslı Çelik de İbrahim Kutluay'ın sözlerine cevap verdi.

Aslı Çelik açıklamasında ''Demet Şener'in söylediği her şey doğrudur. Durum zaten yeterince zor, müvekkilim çok üzüldü. Anlatılanlar doğru değil" dedi.







