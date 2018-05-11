İbrahim Tatlıses, AK Parti'de: Mülakat süper geçti
AK Parti'den 4. kez milletvekili olmaya çalışan İbrahim Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi. İbrahim Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair bir soruya da "Planımız yok" diyerek cevap verdi
İbrahim Tatlıses, neden İzmir'den aday adayı olduğunun sorulması üzerine de "Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada" ifadesini kullandı.
'PLANIM YOK'
Siyasete girmesi durumunda neler planladığına yönelik soru üzerine de İbrahim Tatlıses, "Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize. Beyfendinin yanında olmak yeter" dedi.
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