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İbrahim Tatlıses, AK Parti'de: Mülakat süper geçti

AK Parti'den 4. kez milletvekili olmaya çalışan İbrahim Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi. İbrahim Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair bir soruya da "Planımız yok" diyerek cevap verdi

11 Mayıs 2018, Cuma 13:38
İbrahim Tatlıses, AK Parti'de: Mülakat süper geçti
AK Parti'de 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. İzmir'den aday adayı olan sanatçı İbrahim Tatlıses de bugün mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkezde bir saat kalan İbrahim Tatlıses, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. İbrahim Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi.

İbrahim Tatlıses, neden İzmir'den aday adayı olduğunun sorulması üzerine de "Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada" ifadesini kullandı.

'PLANIM YOK'

Siyasete girmesi durumunda neler planladığına yönelik soru üzerine de İbrahim Tatlıses, "Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize" dedi.



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