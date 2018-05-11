İbrahim Tatlıses, AK Parti'de: Mülakat süper geçti

'PLANIM YOK'

İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısı

İbrahim Tatlıses stüdyoya girdi

İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya gelen eleştirilere sert tepki

Çiğdem Saltık

'de'dakiiçin aday belirleme süreci devam ediyor.'den aday adayı olan sanatçıde bugün mülakat için'ne geldi. Genel merkezde bir saat kalan, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu., "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi., neden İzmir'den aday adayı olduğunun sorulması üzerine de "Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada" ifadesini kullandı.Siyasete girmesi durumunda neler planladığına yönelik soru üzerine de, "Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize" dedi.